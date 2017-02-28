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Бывший вице-президент ФИФА Жером Вальке намерен опротестовать свое 10-летнее отлучение от футбола.

Бывший вице-президент ФИФА Жером Вальке намерен обратиться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне чтобы опротестовать свое 10-летнее отлучение от футбола.

В 2016 году Вальке вместе со своим боссом Зеппом Блаттером и целым рядом высших чиновников Международной федерации футбола за финансовые злоупотребления были отстранены от власти и оштрафованы на крупные суммы (сам Вальке получил 12-летнюю дисквалификацию, которая затем была сокращена до 10 лет, и был оштрафован на 100 тысяч швейцарских франков).

В декабре лозаннский суд отклонил аналогичную апелляцию Зеппа Блаттера.