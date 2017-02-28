Бывший вице-президент ФИФА Жером Вальке намерен опротестовать свое 10-летнее отлучение от футбола.
ЖЕРОМ ВАЛЬКЕ, GETTY IMAGES
28 февраля 2017, 17:36
Бывший вице-президент ФИФА Жером Вальке намерен обратиться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне чтобы опротестовать свое 10-летнее отлучение от футбола.
В 2016 году Вальке вместе со своим боссом Зеппом Блаттером и целым рядом высших чиновников Международной федерации футбола за финансовые злоупотребления были отстранены от власти и оштрафованы на крупные суммы (сам Вальке получил 12-летнюю дисквалификацию, которая затем была сокращена до 10 лет, и был оштрафован на 100 тысяч швейцарских франков).
В декабре лозаннский суд отклонил аналогичную апелляцию Зеппа Блаттера.