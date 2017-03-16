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Исса Айяту проиграл выборы президента Африканской конфедерации футбола.

​Во время проходящего в столице Эфиопии Аддис-Абебе конгрессе Конфедерации африканского футбола состоялись выборы президента организации. Неожиданную победу в голосовании одержал руководитель федерации футбола Мадагаскара Ахмад Ахмад.

За 57-летнего Ахмада, который стал 7-м президентом КАФ за 60-летнюю историю организации, отдали голоса 34 делегата конгресса из 54. таким образом 29-летнее правление Иссы Айяту подошло к концу.

70-летний камерунец возглавлял КАФ с 1988 года и теперь также покинет исполком ФИФА.