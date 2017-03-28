Другое

Сборная Украины U-17 одержала волевую победу над австрийскими сверстниками и квалифицировалась на Чемпионат Европы.

Юношеская сборная Украины U-17 добыла путевку на чемпионат Европы. Исход встречи с юношеской сборной Австрии решил гол, который был забит в компенсированное время.

По итогам двух туров у нашей сборной было три очка, и в матче с Австрией необходимо было одерживать победу.

В начале матча австрийцы действовали увереннее и создали ряд опасных моментов. В итоге хозяева и открыли счет на 15-ой минуте — отличился Шмид.

После этого, украинские футболисты стали действовать увереннее, и менее чем через десять минут сумели отыграться. Главным героем эпизода и всего матча стал молодой игрок Шахтера Алексей Кащук. Форвард сравнял счет на 24-ой минуте, что в некоторой мере раскрыло игру. До конца тайма у обеих команд были шансы еще изменить счет, но в итоге свои моменты никто не реализовал.

Начало второго тайма также активнее начали австрийцы, но уверенная игра вратаря и плохая реализация моментов позволили украинцам выдержать натиск и отодвинуть игру от своих ворот.

Кульминацией стало компенсированное время, когда на 90+3 минуте наша сборная заработала штрафной, а Кащук точным ударом принес победу и выход молодежки на Евро-2017.

Украина U-17 – Австрия U-17 – 2:1

Голы: Кащук, 24, 80+3 — Шмид, 15

Украина: Лтайф — Малышкин, Снурницын, Харжевский, Слива — Приходько — Кащук, Исаенко, Ващишин (Билошевский, 53), Цитаишвили (Мащенко, 75) — Холод (Супряга, 41).

Австрия: Антош — Майзль, Валльквист, Демаку, Балло (Шустер, 55) — Шмид, Аганович — Кларер, Зульцбахер, Мур (Вунш, 66) — Вайермайр (Бекар, 80+2).