Другое

Экс-форвард Шахтера и сборной Мексики Нери Кастильо завершил футбольную карьеру и открыл магазин товаров для рыбалки.

Бывший форвард Шахтера Нери Кастильо, числившийся в составе Горняков с 2007-го по 2011 годы, но большую часть времени проводивший по арендам (Манчестер Сити, Днепр, Чикаго Файр, Арис), решил окончательно завязать с футболом. В последний раз он выходил на поле в составе Райо Вальекано в 2014 году, после чего долго боролся с последствиями травм и пытался вернуться в игру в Греции, где прошли его лучшие годы, когда он выступал за Олимпиакос (с 2000-го по 2007 годы).

Потеряв надежду выйти на прежний уровень, 32-летняя экс-звезда сборной Мексики решил не просто повесить бутсы на гвоздь, но и полностью сменить род деятельности, открыв магазин рыболовецких принадлежностей.

Смотрите на видео победный гол Нери Кастильо в поединке против сборной Бразилии на Копа Америка в 2007 году: