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Комбинация с участием двух экс-игроков Днепра Евгения Шахова и Лео Матоса увенчалась забитым голом в ворота Панатинаикоса.

Украинский полузащитник ПАОКа Евгений Шахов отличился голом в матче чемпионата Греции против Панатинаикоса.

Игрок забил третий гол, оформив разгром Панатинаикоса. Стоит отметить, что передачу на Шахова отдал известный по выступлениям за Черноморец и Днепр Лео Матос. Игра так и закончилась крупной победой ПАОКа — 3:0.

Видео гола, который соорудили бывшие игроки Днепра:

Стоит отметить, что Шахов провел за ПАОК 38 матчей во всех турнирах в этом сезоне, забил 6 голов и отдал 2 голевые передачи.