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Лучшие сборные всех континентов вместе с чемпионом мира и командой-хозяйкой проведут репетицию мирового первенства 2018 года.

Несмотря на немалый интерес к противостоянию чемпионов всех континентов и сильнейшей команды мира, Кубок конфедераций задумывался скорее как проверка готовности страны-хозяйки грядущего мундиаля к проведению главного футбольного турнира планеты.

Итак, что же нужно знать о предстоящем турнире?

1. История

Сама идея проводить турнир между чемпионами различных континентов зародилась у многих любителей футбола, однако первым ее реализовал король Саудовской Аравии Фахд, который в 1992-м и 1995 годах организовал у себя на родине соревнование лучших сборных планеты и страны-хозяйки. Правда, строгого критерия отбора участников тогда не было, и в первом турнире приняли участие лишь четыре команды, среди которых не было представителя Европы (Аргентина, Саудовская Аравия, США и Кот-д’Ивуар).

С 1997 года ФИФА взяла турнир под свою юрисдикцию, однако и первые две редакции соревнования также были включены в реестр Кубков конфедераций.

До нынешнего времени прошло девять турниров, которые лишь начиная с 2005-го проводятся за год до начала чемпионата мира. Больше всего побед на счету у сборной Бразилии – 4, дважды трофей доставался национальной команде Франции и по одному разу удалось победить Аргентине, Мексике и Дании.

2. Участники и формат турнира

В нынешнем Кубке конфедераций примут участие восемь команд: Германия (чемпион мира), Португалия (чемпион Европы), Австралия (чемпион Азии), Камерун (чемпион Африки), Мексика (чемпион КОНКАКАФ), Чили (чемпион КОНМЕБОЛ), Новая Зеландия (Океания) и Россия (страна-хозяйка).

Команды разбиты на две группы по четыре сборные в каждой. По две лучшие команды из каждого квартета выходят в полуфинал.

В случае равенства очков для определения места, занятого командой в группе во внимание принимаются: а) разница забитых и пропущенных мячей, б) количество забитых мячей, в) показатели в личных встречах, г) очки Fair Play (желтая карточка – минус 1 очко, удаление после повторного предупреждения – 3, прямая красная – 4, желтая и затем прямая красная – 5).

Если все показатели будут равны, судьбу команд решит жребий.

Календарь матчей

Группа А

17 июня

Россия – Новая Зеландия (Санкт-Петербург)

18 июня

Португалия – Мексика (Казань)

21 июня

Россия – Португалия (Москва)

Мексика – Новая Зеландия (Сочи)

24 июня

Мексика – Россия (Казань)

Новая Зеландия – Португалия (Санкт-Петербург)

Группа В

18 июня

Камерун – Чили (Москва)

19 июня

Австралия – Германия (Сочи)

22 июня

Камерун – Австралия (Санкт-Петербург)

Германия – Чили (Казань)

25 июня

Германия – Камерун (Сочи)

Чили – Австралия (Москва)

1/2 финала

28 июня

Победитель А – Второе место В (Казань)

29 июня

Победитель В – Второе место А (Сочи)

Матч за третье место

2 июля (Москва)

Финал

2 июля (Санкт-Петербург)

3. Фемида

Поединки Кубка конфедераций будут обслуживать девять судейских бригад, три из которых представляют Европу, по две – Азию и Южную Америку, и по одной – Африку и Северную Америку. Океания в судейском корпусе будет представлена лишь одним резервным арбитром.

Еще восемь рефери будут исполнять обязанности видеоассистентов главных арбитров.

4. Фавориты турнира

Единственной командой, которая будет участвовать в Кубке конфедераций не сильнейшим составом, является сборная Германии, однако даже без нескольких признанных лидеров чемпион мира явно готов побороться за главный трофей турнира.

Основным конкурентом бундестима наверняка можно считать сборную Португалии, особенно после того, как готовность присоединиться к чемпионам Европы выразил Криштиану Роналду. Вопрос только в том, в каком состоянии нынче пребывает главный герой Лиги чемпионов?

Как всегда настроены на борьбу в любом турнире американцы. И сборная Мексики, и сборная Чили вполне могут преподнести неприятные сюрпризы европейским грандам. А вот последние контрольные поединки Австралии и Камеруна против Бразилии и Колумбии показали, что особых надежд возлагать на них не стоит.

С самыми скромными амбициями едут на турнир новозеландцы. По словам их главного тренера Энтони Хадсона, для сильнейшей команды Океании даже одна победа будет расценена как огромный успех.

5. Призовые

Естественно, в современном футболе никак нельзя обойти вниманием тему призовых, которые могут заработать участники турнира. Команды, которые прекратят борьбу на групповой стадии Кубка конфедераций, получат по 2 миллиона долларов. Сборной, финишировавшей на четвертом месте, достанется 3 миллиона. Бронзовый призер станет богаче на 3,5 миллиона, проигравший в финале заработает на один миллион больше, ну а победителю турнира вместе с золотыми медалями и трофеем вручат 5 миллионов долларов.

6. Страна-хозяйка

Матчи Кубка конфедераций в готовящейся к чемпионату мира 2018 года РФ примут четыре города: Москва (Открытие Арена, 45 360 мест), Санкт-Петербург (Крестовский, 68 134 места), Казань (Казань Арена, 45 379 мест) и Сочи (Первый Олимпийский, 47 659 мест).