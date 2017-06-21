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Бывший шеф академии Манчестер Сити Марк Аллен стал футбольным директором Рейнджерс.

Самый титулованный клуб Шотландии — Рейнджерс из Глазго – назначил на должность футбольного директора бывшего руководителя академии Манчестер Сити.

"Пришло время попробовать себя в новой роли, и я рад, что мне предоставилась возможность поработать в таком великом клубе, как Рейнджерс, — сказал Аллен, семь лет возглавлявший академию МанСити. – Это большая честь для меня, и, надеюсь, наше сотрудничество будет взаимовыгодным".

"Мы рады, что Марк принял наше предложение, — сообщил исполнительный директор Рейнджерс Стюарт Робинсон. – С его опытом и связями в мире футбола и бизнеса он является настоящей находкой для клуба".

"Марк Аллен внес в огромный вклад в успехи нашей команды, — заявил футбольный директор Горожан Чики Бегиристайн. – Искренне желаем ему успеха на новом мессе работы".

До того, как заняться футбольной деятельностью, Аллен закончил курс «Управление и финансы» в университете Сан-Диего, после чего работал в лондонском отделении компании MTV.