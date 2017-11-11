Букмекеры считают Аргентину фаворитом в матче против России.
ЛИОНЕЛЬ МЕССИ, GETTY IMAGES
11 ноября 2017, 09:00
Россияне примут Аргентину в рамках товарищеского поединка.
Букмекеры считают фаворитом гостей — коэффициент на их победу меньше "двойки", тогда как виктория домашней команды может почти в четыре раза увеличить вашу сумму.
Предлагаем ознакомиться с котировками ведущих зарубежных и украинских букмекерских контор.
|
Событие/Букмекерская контора
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bwin
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William Hill
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Bet365
|
PariMatch
|
Победа России
|
4,25
|4,4
|4,75
|4,5
|
Ничья
|
3,5
|3,4
|3,5
|3,55
|
Победа Аргентины
|
1,83
|1,85
|1,75
|1,87
|
Самый популярный счет (0:1)
|6,5
|6,5
|6
|6,2
Матч Россия — Аргентина начнется в 15:00 по киевскому времени.
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