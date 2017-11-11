Россияне примут Аргентину в рамках товарищеского поединка. 

Букмекеры считают фаворитом гостей — коэффициент на их победу меньше "двойки", тогда как виктория домашней команды может почти в четыре раза увеличить вашу сумму.

Предлагаем ознакомиться с котировками ведущих зарубежных и украинских букмекерских контор.

Событие/Букмекерская контора

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William Hill

Bet365

PariMatch

Победа России

4,25

 4,4 4,75 4,5

Ничья

3,5

 3,4 3,5 3,55

Победа Аргентины

1,83

 1,85 1,75 1,87

Самый популярный счет (0:1)

 6,5 6,5 6 6,2


Матч Россия — Аргентина начнется в 15:00 по киевскому времени. 

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