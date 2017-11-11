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Букмекеры считают Аргентину фаворитом в матче против России.

Россияне примут Аргентину в рамках товарищеского поединка.

Букмекеры считают фаворитом гостей — коэффициент на их победу меньше "двойки", тогда как виктория домашней команды может почти в четыре раза увеличить вашу сумму.

Предлагаем ознакомиться с котировками ведущих зарубежных и украинских букмекерских контор.

Событие/Букмекерская контора bwin William Hill Bet365 PariMatch Победа России 4,25 4,4 4,75 4,5 Ничья 3,5 3,4 3,5 3,55 Победа Аргентины 1,83 1,85 1,75 1,87 Самый популярный счет (0:1) 6,5 6,5 6 6,2



Матч Россия — Аргентина начнется в 15:00 по киевскому времени.