Англия

Английский Бернли не намерен расставаться со скандальным полузащитником Джои Бартоном.

Напомним, что ранее Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила 34-летнего хавбека в том, что он сделал более 1 тыс. ставок на футбольные матчи.

Стоит отметить, что правила FA категорически запрещают футболистам играть на тотализаторе.

Как сообщает официальный сайт Бернли, после обсуждения с Бартоном ситуации с обвинениями FA клуб принял решение сохранить англичанина в команде до конца текущего сезона.

Отмечается, что Бартон будет доступен для Бордовых уже с 3 января, поскольку сегодняшний гостевой поединок АПЛ против Манчестер Сити (1:2) он пропустил из-за дисквалификации, полученной еще во время выступлений за шотландский Рейнджерс.