Англия

Главный тренер Кристал Пэлас Сэм Аллардайс также пожаловался на сложный график в период Нового года и Рождества.

Ранее менеджер Арсенала Арсен Венгер высказал свое недовольство на сложный календарь, отметив, что: "За 20 лет это самое неравное рождественское расписание, которое я видел".

Поддержал коллегу и тренер Кристал Пэлас Сэм Аллардайс:

"Не знаю, кто составлял календарь, но его нужно уволить", — сказал наставник Орлов после поражения от того же Арсенала (0:2).

Канониры и Кристал Пэлас сыграли свой матч 1-го января, а уже следующие поединки проведут сегодня — чуть более, чем через двое суток.

Добавим, что отмечал сложность графика и тренер МЮ Жозе Моуриньо.