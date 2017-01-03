Англия

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо не очень доволен рождественским расписанием Премье-лиги.

МЮ вчера пришлось играть против Вест Хэма на выезде, всего через 48 часов после домашнего матча с Миддлсбро.

"Очень сложно играть в футбол при таких обстоятельствах – матч через 48 часов. Это прекрасно для болельщиков во всем мире – все могут посмотреть Премьер-лигу и я очень за них рад. Но это сложно для игроков", — заявил Моуриньо.

"Когда ты свеж, ты играешь просто, нет свежести – сложно. В первом тайме все для нас было очень сложно. И только когда я выпустил свежих Мату и Рашфорда, все изменилось. Рашфорд придал широты атакам и мы победили заслуженно. Но, если честно, думаю, забей Антонио – и вряд ли мы бы выиграли".

Также Жозе выразил свое скрытое неудовлетворение тем, что Челси получает больше дней отдыха, чем другие команды – в частности, в этом туре у подопечных Конте на 2 дня отдыха больше, чем у МЮ.

"Шаг за шагом мы пытаемся выигрывать свои матчи. Что касается игры Тоттенхэм – Челси, то я надеюсь, она будет очень хороша, ведь встречаются 2 классные команды, у них есть привилегия, которой лишены все остальные – они будут свежи".

После 20 сыгранных матчей в активе Юнайтед 39 очков и 6-е место в таблице. У Тоттенхэма столько же очков, но есть еще матч с Челси в запасе.