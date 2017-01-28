Англия

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино не спешит записывать голландского нападающего Винсента Янссена в трансферные провалы клуба.

22-летний Янссен перешел в Тоттенхэм этим летом из АЗ за 17 млн фунтов. Но с тех пор нападающий забил лишь 3 гола за Шпор (и ни одного – с игры), причем с октября он не забивал.

Сегодня Винсент должен заменить травмированного Харри Кейна в матче 4-го раунда Кубка Англии против Уикомба из Лиги 2.

"Янссен сейчас переживает не лучший момент карьеры, но это его первый сезон. Он еще молод, мы верим в него. Я много разговариваю с Винсентом", — заявил Почеттино.

"Для него все в новинку. Нужно расслабиться, упорно тренироваться, пытаться стать лучше и тогда, когда наступит момент, он покажет, на что способен".

"В каждом матче Тоттенхэма игрок должен доказывать, что достоин носить эту футболку. В игре против Уикомба у всех будет отличная возможность".

Матч Тоттенхэм – Уикомб начнется сегодня в 17.00 по киевскому времени.