Англия

Футбольная ассоциация Англии обвинила Борнмут в предоставлении неверных данных о местоположении игроков.

Ранее Манчестер Сити был обвинен в предоставлении некорректной информации о местоположении игроков. После нескольких переносов слушаний клуб оштрафовали на 35 тысяч фунтов.

"ФК Борнмут выдвинуты обвинения в нарушении антидопинговых правил ФА", — гласит заявление Футбольной ассоциации Англии.

"Предполагается, что клуб не предоставил корректную информацию о местоположении игроков, что противоречит правилу 14(d). Борнмут должен ответить на обвинения до 23 февраля 2017 года".