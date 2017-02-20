Англия

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола уверен, что журналистам и болельщикам следует проявлять побольше уважения к его коллеге из Арсенала Арсену Венгеру.

Венгер возглавляет Арсенал уже больше 20 лет, однако в последнее время много болельщиков требуют его ухода. Эти требования лишь усилились после того, как Канониры уступили Баварии в первом матче 1/8 финала ЛЧ со счетом 1:5.

Гвардиола затронул тему француза, когда его спросили о восьми изменениях в составе на матч Кубка Англии против Хаддерсфилда (0:0).

"Друг мой, я принимаю решения, а ты их анализируешь. Я должен найти лучшее решение перед матчем. Это я и сделал. Если ты не согласен – можешь так и написать", — заявил Гвардиола.

"Что я слышал в последние 10 дней? Фанаты, экс-игроки, журналисты – все они просто недопустимо вели себя по отношению к Арсену Венгеру. Сейчас к нашей профессии нет никакого уважения. Что же, мы принимаем решения, а вы вольны писать, что пожелаете".

Контракт Венгера с Арсеналом истекает в конце сезона. Француз ранее заявил, что не намерен прекращать тренерскую карьеру, даже если не продлит контракт с Канонирами.