"У меня еще есть два года по контракту, но я хотел бы остаться в Манчестере на более долгий срок", — цитирует футболиста The Sun.

"Я счастлив здесь, после моего перехода мы выиграли Кубок и Суперкубок Англии, а сейчас у нас есть шанс завоевать еще один трофей".

Напомним, что финальный матч за Кубок английской Лиги  между Манчестер Юнайтед и Саутгемптоном состоится сегодня в 18:30.

28-летний испанец перебрался на Олд Траффорд из Челси в 2014 году.

В этом сезоне за Юнайтед Мата сыграл 34 матча, в которых забил 9 мячей и отдал 5 голевых передач.