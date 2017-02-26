Англия

Мата хочет продлить контракт с Манчестер Юнайтед

Полузащитник Манчестер Юнайтед Хуан Мата рассказал о своем желании продлить контракт с клубом.

Хуан Мата, Getty Images

"У меня еще есть два года по контракту, но я хотел бы остаться в Манчестере на более долгий срок", — цитирует футболиста The Sun.



"Я счастлив здесь, после моего перехода мы выиграли Кубок и Суперкубок Англии, а сейчас у нас есть шанс завоевать еще один трофей".



Напомним, что финальный матч за Кубок английской Лиги между Манчестер Юнайтед и Саутгемптоном состоится сегодня в 18:30.



28-летний испанец перебрался на Олд Траффорд из Челси в 2014 году.



В этом сезоне за Юнайтед Мата сыграл 34 матча, в которых забил 9 мячей и отдал 5 голевых передач.