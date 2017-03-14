Англия

Арнор Борг Гудйонсен ближайшие два года будет обучаться в академии Суонси.

Ранее в этом году 16-летний Арнон Гудйонсен проходил просмотр в Суонси, на котором сумел зарекомендовать себя.

Ближайшие два года Арнор проведет в академии Суонси на правах обучения из исландского клуба Блейдаблик.

Тинейджер приходится единокровным братом легенде исландского футбола Эйдуру Гудйонсену — у них один отец, но разные матери. Стоит отметить, что их отец, Арнор Гудйонсен, в свое время сыграл 73 поединка за национальную сборную.

Также семейство Гудйонсенов вошло в историю футбола в 1996 году – тогда Эйдур заменил своего отца в товарищеском матче против Эстонии (3:0).

Арнор, выступающий на позиции "десятки", станет уже не первым исландцем в Суонси – сейчас лидером клуба является хавбек Гилфи Сигурдссон.