Англия

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился эмоциями после матча с Ливерпулем (1:1).

Несмотря на потерю очков, Хосеп Гвардиола не скрывал своей гордости за игру команды в такой сложный период.

"Вы не можете представить. Это один из самых лучших дней в моей тренерской карьере. После нашего поражения в Лиге чемпионов, через два дня мы были так расстроены и на тренировочных занятиях не говорили много", — признался Гвардиола.

"Мы прибыли сюда на матч с Ливерпулем, который не играл в еврокубках весь год и имел целую неделю для подготовки к игре. И то, как мы сражались, как мы бежали и какую мы показали страсть — сегодня один из самых счастливых дней в моей жизни, как тренера", — счастлив испанец.

"Мы создали много моментов, как и во всех матчах. Но это наша проблема, когда мы не забиваем голы", — считает тренер.

"Мы всегда играем на победу, всегда атакуем, всегда играем ради уважения наших зрителей и, конечно, мы расстроены, потому что не победили".

Напомним, что Манчестер Сити и Ливерпулю обменялись голами.