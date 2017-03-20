Англия

Ман Сити может быть наказан за неподобающее поведение своих игроков во встрече против Ливерпуля.

В 29-м туре Манчестер Сити сыграл вничью 1:1 с Ливерпулем. Красные открыли счет благодаря пенальти.

Многие футболисты Горожан обступили арбитра встречи Майкла Оливера, когда он решил поставить 11-метровый удар.

"Предположительно в районе 50-й минуты встречи клубу не удалось обеспечить надлежащее поведение своих игроков", — гласит заявление Футбольной ассоциации.

Ман Сити должен ответить на обвинения до 23 марта (18.00 по местному времени).

Недавно Манчестер Юнайтед был оштрафован на 20 тысяч фунтов за неподобающее поведение своих игроков в матче с Челси.