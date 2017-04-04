Нападающий Манчестер Сити Габриэль Жезус продолжает восстановление после травмы.
Габриэль Жезус, Getty Images
04 апреля 2017, 14:53
Напомним, что бразилец сломал плюсневую кость в матче с Борнмутом в феврале этого года. Футболист был вынужден перенести операцию.
Однако, недавно Жезус начал заниматься в спортзале, а сегодня днем футболист уже вернулся к тренировочному процессу, сообщает официальный сайт Горожан.
Точные сроки возвращения футболиста пока неизвестны, но ожидается, что Габриэль сможет вернуться на поле в этом сезоне.
За Сити 19-летный бразилец успел сыграть 4 матча, в которых забил 3 гола и отдал одну голевую передачу.