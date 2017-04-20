Англия

ФК Лос-Анджелес, который с марта будущего года начнет выступления в МЛС, предложил форварду Манчестер Юнайтед Златану Ибрагимовичу 5 миллионов фунтов в год.

Со следующего сезона чемпионат МЛС расширится, и одним из новичков Главной лиги соккера станет ФК Лос-Анджелес. Готовясь к дебюту в сильнейшей лиге Северной Америки, калифорнийцы начинают работать над укреплением состава.

Одним из новичков команды может стать нападающй МЮ Златан Ибрагимович, которому Лос-Анджелес предложил годовую зарплату в 5 миллионов фунтов (примерно 6,5 миллиона долларов). Причем поскольку следующий сезон в МЛС стартует лишь в марте 2018 года, американцы готовы оформить "аренду" Ибры в Манчестер Юнайтед до весны следующего года: он будет играть в Англии, а зарплату получать — в США.

Если сделка состоится, то Златан станет одним из самых высокооплачиваемых игроков МЛС наряду с Кака из Орландо Сити и Себастьяном Джовинко из Торонто.