Англия

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт определился с капитаном на матч против Шотландии.

Сегодня, 10 июня, англичане проведут матч отборочного цикла на чемпионат мира 2018 года против соседей из Шотландии. Наставнику команды нужно было определиться с капитаном из-за отсутствия Уэйна Руни и Джордана Хендерсона, и выбор пал на лучшего бомбардира сезона АПЛ Харри Кейна из Тоттенхэма.

"Мы сделали некоторые выводы после занятия с морскими пехотинцами на этой неделе. Мы ожидаем определенного вклада от некоторых игроков. Нам нужен человек, который будут правильно реагировать на ситуации на поле в любое время.

Раньше речь шла о физической силе. Но сейчас игра другая. Физическая подготовка остается одним из важных элементов, но нам нужны люди, которые думают четко и принимают правильные решения", – цитирует Саутгейта The Telegraph.

Отметим, что для 23-летнего Кейна матч против Шотландии станет всего 18 в футболке сборной Англии.