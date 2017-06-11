Англия

Наставник Манчестер Юнайтед хочет заполучить испанского форварда.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью хотел бы, чтобы нападающий мадридского Реала Альваро Мората перебрался в его клуб.

Как сообщает испанская пресса, португальский специалист позвонил футболисту и сделал все возможное, чтобы тот согласился на переезд.

"Приезжай, ты важен для Манчестер Юнайтед", — передает слова Жозе Моуринью издание Marca.

Напомним, ранее Football.ua сообщал о том, что нападающий Реала Альваро Мората перейдет в Манчестер Юнайтед сразу, как завершатся переговоры между клубами.