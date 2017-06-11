Наставник Манчестер Юнайтед хочет заполучить испанского форварда.
Альваро Мората, Getty Images
11 июня 2017, 23:34
Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью хотел бы, чтобы нападающий мадридского Реала Альваро Мората перебрался в его клуб.
Как сообщает испанская пресса, португальский специалист позвонил футболисту и сделал все возможное, чтобы тот согласился на переезд.
"Приезжай, ты важен для Манчестер Юнайтед", — передает слова Жозе Моуринью издание Marca.
Напомним, ранее Football.ua сообщал о том, что нападающий Реала Альваро Мората перейдет в Манчестер Юнайтед сразу, как завершатся переговоры между клубами.