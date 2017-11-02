Англия

Экс-форвард Челси Тони Каскарино считает, что его бывший клуб пожалеет о расставании с Диего Костой.

Наверное, было бы неправильным связывать неудачи Челси в нынешнем чемпионате Англии (четвертое место с отставанием от лидера в девять очков после десятого тура) с уходом из команды Диего Косты, ведь пришедший ему на смену Альваро Мората является лучшим бомбардиром команды и в четырнадцати матчах за "пенсионеров" во всех турнирах набрал десять очков по системе «гол+пас» (7 голов + 3 результативные передачи). Однако игра в атаке действующего чемпиона Англии изменилась, и это не очень нравится бывшему форварду Селтика, Челси, Марселя и сборной Ирландии Тони Каскарино.

"Альваро Мората отличный нападающий, умеющий забивать, но он проигрывает Диего Косте в игре на острие, — сказал Каскарино в интервью The Times. – Он слишком порядочный, а вот брутальности, без которой не обойтись на этой позиции, ему явно не хватает. И, думаю, Челси уже жалеет об уходе Косты. Впрочем, возможно, Мората изменится со временем. Когда я начинал, то тоже боялся нанести травму оппоненту, помогал подняться упавшему, но потом даже не смотрел, кто там упал и корчится – я видел только ворота".

Диего Коста, рассорившийся с Антонио Конте и отказавшийся играть за Челси, вынудил клуб продать его в Атлетико, полноценным игроком которого он станет в январе, когда у "матрасников" закончится запрет на регистрацию новых футболистов.

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