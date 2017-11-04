Англия

Защитник Астон Виллы Джон Терри может выбыть на длительный срок.

Главный тренер Астон Виллы Стив Брюс сообщил, что Джон Терри получил серьезную травму в матче 16-го тура Чемпионшипа против Шеффилд Уэнсдей (1:2).

"Мы полагаем, что Терри сломал ногу. В ближайшее время мы узнаем, насколько все плохо", — приводит слова Брюса официальный сайт Астон Виллы.

Отметим, что 36-летний центрбек покинул поле уже на 21-й минуте матча.

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