Англия

Зимой Манчестер Юнайтед намерен усилиться полузащитником Валенсии Карлосом Солером.

Жозе Моуриньо попросил руководство Манчестер Юнайтед приобрести полузащитника Валенсии Карлоса Солера, сообщает The Independent.

По информации источника, португальский специалист все еще хочет усилить позицию вингера, так как летом прошлого года не удалось приобрести Ивана Перишича из Интера.

Привлекает Моуриньо также универсальность Солера, который может сыграть в центре полузащиты.

Трансфер 20-летнего футболиста в МЮ может обойтись в 40 миллионов фунтов.

Контракт Карлоса Солера с Валенсией рассчитан до 30 июня 2021 года.

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