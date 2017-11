Маркос Рохо вышел в стартовом составе Манчестер Юнайтед U-23 против сверстников из Атлетика.

27-летний защитник впервые сыграл на "красных дьяволов" начиная с апреля этого года.

Marcos Rojo is back! See him in action against Athletic Club, live on #MUTV tonight from 18:30 BST: https://t.co/9GVP1mojVs pic.twitter.com/ynW6JLoGBT