Англия

Нападающий "канониров" не сможет помочь своей команде в лондонском дерби.

Нападающий Арсенала Оливье Жиру из-за травмы бедра не сыграет в матче 12-го тура АПЛ против Тоттенхэма. Об этом заявил наставник "канониров" Арсен Венгер.

"Жиру получил травму, скорее всего, он не будет готов. Он выбыл на короткий срок, к понедельнику станут известны точные сроки", - – цитирует Тhe Sun Арсена Венгера.

Жиру получил травму в товарищеском матче между сборными Франции и Уэльса (2:0).

Поединок 12-го тура английской Премьер-лиги Арсенал — Тоттенхэм состоится 18-го ноября. Начало матча запланировано на 14:30.

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