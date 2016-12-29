Президент Монпелье Луи Николлен опроверг слухи о том, что нападающий Эммануэль Адебайор может перейти клуб.
Эммануэль Адебайор, getty images
29 декабря 2016, 09:49
32-летний Адебайор находится без клуба с тех пор, как покинул Кристал Пэлас в июне.
Ожидалось, что тоголезец перейдет в Лион, однако Олимпик отказался от этой идеи из-за участия Адебайора в Кубке африканских наций.
В СМИ появились слухи также о том, что Эммануэль может перейти в Монпелье.
"Вопрос о подписании Адебайора никогда нами не рассматривался", — заявил президент Монпелье Луи Николлен.
"К тому же, он собирается играть на КАНе, так что это был бы глупый трансфер".
После 19 туров Монпелье с 22 очками идет на 11-м месте в Лиге 1.