Франция

Полузащитник французского Реймса и сборной Грузии Джаба Канкава попал в сферу интересов представителя элитного дивизиона Франции — Метца.

Напомним, что 30-летний опорник перебрался во Францию летом 2015 года, а его действующий контракт рассчитан до июня 2018 года.

Сообщается, что Метц уже вступил в переговоры с Реймсом относительного возможного трансфера Канкавы.

Отмечается, что в лице капитана сборной Грузии Мессинцы видят замену одному из двух центрхавов команды — камерунцу Жоржу Манджеку и ивуарийцу Шейку Дукуре, которые могут принять участие в Кубке африканских наций-2017. Это континентальное первенство пройдет в Габоне с 14 января по 5 февраля 2017 года.

В текущем сезоне экс-хавбек днепровского Днепра отыграл за Реймс во всех турнирах 6 матчей.