Франция

Нападающий итальянского Сассуоло Грегуар Дефрель попал в сферу интересов французского Марселя.

Напомним, что ранее заинтересованность в услугах 25-летнего форварда неро-верди приписывали итальянским Роме и Наполи, а также английским Вест Хэму и Ливерпулю.

По словам агента француза Джампьеро Покетты, в борьбу за Дефреля включился и Марсель.

"Это правда, что Марсель проявляет интерес к Дефрелю", — заявил футбольный агент в интервью footmercato.net.

"Заинтересованность такого большого клуба делает Грегуара счастливым".

"Также очень важно, что в Дефреле лично заинтересован главный тренер Марселя Руди Гарсия".

"Однако не можем сейчас говорить о приоритетах. Сначала мы должны провести переговоры с Сассуоло. Клуб осознает важность Дефреля для команды, поэтому неро-верди не могут отпустить его посреди сезона".

В текущем сезоне Дефрель, чей действующий контракт рассчитан до июня 2020 года, отыграл за Сассуоло во всех турнирах 25 матчей, отметившись 10 голами и 4 ассистами.