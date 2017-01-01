Полузащитник французского Ренна Поль-Жорж Нтеп обратил на себя внимание Марселя.
Поль-Жорж Нтеп, Panoramic
01 января 2017, 12:33
Стоит отметить, что 24-летний вингер защищает цвета бретонцев с января 2014 года, а его действующий контракт рассчитан до конца текущего сезона.
По информации французского издания L’Équipe, в подписании Нтепа заинтересован Марсель.
Предполагается, что Ренн отпустит француза камерунского происхождения в другой клуб в январе, если получит за его трансфер приемлемую компенсацию.
Более того, руководство бретонцев подтвердило, что фаворитом в борьбе за Нтепа являются именно Провансальцы.
В текущем сезоне воспитанник Осера отыграл за Ренн во всех турнирах 15 матчей, отметившись 2 голами и 5 ассистами.