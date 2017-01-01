Франция

Полузащитник французского Ренна Поль-Жорж Нтеп обратил на себя внимание Марселя.

Стоит отметить, что 24-летний вингер защищает цвета бретонцев с января 2014 года, а его действующий контракт рассчитан до конца текущего сезона.

По информации французского издания L’Équipe, в подписании Нтепа заинтересован Марсель.

Предполагается, что Ренн отпустит француза камерунского происхождения в другой клуб в январе, если получит за его трансфер приемлемую компенсацию.

Более того, руководство бретонцев подтвердило, что фаворитом в борьбе за Нтепа являются именно Провансальцы.

В текущем сезоне воспитанник Осера отыграл за Ренн во всех турнирах 15 матчей, отметившись 2 голами и 5 ассистами.