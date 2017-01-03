Франция

Вратарь Поль Нарди, защитник Мехди Бенеддин и нападающий Тафсир Шериф, принадлежащие французскому Монако, продолжает карьеру во втором дивизионе Бельгии.

Стоит отметить, что в первой части текущего сезона 22-летний кипер на правах аренды выступал за Ренн (1 матч), 21-летний форвард — за португальский Риу Аве (2 матча), а 20-летний фулбек играл исключительно за молодежный состав монегасков (11 матчей, 1 гол).

Как сообщает официальный сайт Монако, остаток сезона 2016/2017 эти три исполнителя проведут в аренде в Серкль Брюгге, который представляет второй дивизион Бельгии.

Интересно, что в этом бельгийском коллективе Нарди, Бенеддин и Шериф воссоединятся с еще одним воспитанником княжеского клуба — 21-летним центрбеком Рафаэлем Диарра, которого Серкль Брюгге арендовал еще летом.