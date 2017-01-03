Франция

Нападающий французского Монпелье Кевин Бериго продолжит карьеру в Анже.

Стоит отметить, что 28-летний форвард защищает цвета Паладинов с лета 2014 года, а его действующий контракт с клубом рассчитан до июня 2018 года.

Как сообщает официальный сайт Анже, Бериго присоединился к команде Фредерика Хантца на правах аренды до конца нынешнего сезона с опцией выкупа контракта игрока.

В новом коллективе француз будет выступать под 2-м игровым номером.

В текущем сезоне Бериго отыграл за Монпелье во всех турнирах 15 матчей, отметившись 2 голами и 1 ассистом.