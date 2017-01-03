Франция

Полузащитник Монпелье Морган Сансон может уже в этом месяце перебраться на юг Франции.

France Football сообщает, что Марсель вскоре должен начать переговоры с Монпелье по Сансону.

В среду представители Марселя должны встретиться с игроком.

Отметим, что Морганом интересуются также Лион, Боруссия из Дортмунда, Борнмут, Рома и Вест Бромвич.

Ожидается, что игрок будет стоить не меньше 10 млн. евро.

Сансон перебрался в Монпелье летом 2013-го из Ле Мана за 700 тысяч евро. В нынешнем сезоне игрок забил три гола и отдал семь голевых передач в 19-ти матчах Монпелье в Лиге 1.