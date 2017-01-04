Франция

Марсель отчаянно хочет вернуть полузащитника Вест Хэма Димитри Пайе.

29-летний французский вингер Молотобойцев по-прежнему интересует руководство Марселя. Несмотря на то, что в английском клубе заверяют о том, что не продадут лидера, Олимпик не сдается.

Французы готовы включить в сделку 31-летнего опорного хавбека Лассана Диарра, чтобы убедить боссов Вест Хэма отпустить Пайе, информирует L'equipe.

В текущем сезоне Диарра сыграл 11 матчей, Transfermarkt оценивает игрока в пять миллионов евро. На счету же Пайе три гола + восемь ассистов в 21-й встрече. Ориентировочная стоимость — 30 миллионов евро.