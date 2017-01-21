Франция

Полузащитник Нанта Абдулайе Туре стал трансферной целью сразу нескольких коллективов.

L’Equipe сообщает, что в услугах Туре заинтересованы Кельн, Боруссия из Менхенгладбаха и Сампдория.

22-летний француз в текущем чемпионате сыграл лишь 7 матчей и забил 1 гол.

Отметим, что Туре потерял место в составе после прихода в команду Сержиу Консейсау.

Издание пишет, что представители клубо уже наблюдали за Туре во Франции.

Интересно, что контракт Абдулайе истекает уже в июле и он сейчас может договариваться с другими клубами о переходе.