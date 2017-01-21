Полузащитник Нанта Абдулайе Туре стал трансферной целью сразу нескольких коллективов.
L’Equipe сообщает, что в услугах Туре заинтересованы Кельн, Боруссия из Менхенгладбаха и Сампдория.
22-летний француз в текущем чемпионате сыграл лишь 7 матчей и забил 1 гол.
Отметим, что Туре потерял место в составе после прихода в команду Сержиу Консейсау.
Издание пишет, что представители клубо уже наблюдали за Туре во Франции.
Интересно, что контракт Абдулайе истекает уже в июле и он сейчас может договариваться с другими клубами о переходе.