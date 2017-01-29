Франция

Вингер Вест Хэма Димитри Пайе будет зарабатывать меньше в новом-старом клубе.

Сегодня ряд СМИ отрапортовали о сделке Марселя и Вест Хэма по трансферу Димитри Пайе, который отказался играть за английский клуб.

Источники сообщили, что Олимпик заплатит за 29-летнего футболиста 30 миллионов евро и предоставит игроку контракт на 4,5 года.

Sky Sports информирует о том, что для того, чтобы трансфер осуществился, полузащитнику пришлось идти на уменьшение зарплаты. Теперь Пайе будет зарабатывать 100 тысяч фунтов в неделю, что на 25 тысяч меньше, чем он получал в Лондоне.

Напомним, француз перебрался в Вест Хэм летом 2015-го из того же Марселя за 15 миллионов евро. Молотобойцы вдвойне отобьют сумму, потраченную на игрока.

Молотобойцы уже подписали Роберта Снодграсса из Халл Сити за 10,2 миллиона фунтов на замену Димитри Пайе.