В поединке 22-го тура текущего розыгрыша французской Лиги 1 подопечные Люсьена Фавра дома уверенно переиграли команду Антуана Комбуаре.
L'Equipe
29 января 2017, 17:56
Ницца — Генгам 3:1
Голы: Плеа, 11, Сери, 38, Балотелли, 87 — Бриан, 63
Ницца: Кардинале — Суке, Данте, М. Сарр, Дальберт Энрике — Козьелло, Сиприен, Сери (Байсс, 78) — Плеа, Балотелли (Марсел, 90+3), Эйссерик (Вальтер, 86)
Генгам: Йонссон — Мартинс Перейра (Прива, 83), Кербра, Сорбон, Марсал — До, Дидо — Салибур (А. Менди, 61), Бодмер (Де Паув, 61), Коко — Бриан
Предупреждения: Козьелло, М. Сарр — Марсал, А. Менди, Бриан