Франция

Пятница, 3 февраля, 21:45, Метц, Сен-Симфорьен. Арбитр — Микаэль Лесаж.

Честь открывать 23-й тур текущего розыгрыша французской Лиги 1 выпала Метцу и Марселю.

Соперники подходят к очному противостоянию в разном настроении — борящиеся за выживание Мессинцы на прошлой неделе минимально уступили Анже (1:2), тогда как приближающиеся к еврокубковой зоне Провансальцы во вторник в 120-минутной кубковой баталии отомстили Лиону (2:1) за недавнее поражение в чемпионате.

Что касается статистики, то Метц является для Марселя достаточно удобным соперником, поскольку последние 5 очных поединков этих команд неизменно завершались победой Провансальцев.

В кадровом плане потери есть у обоих коллективов. Так, Филипп Хиншбергер не может рассчитывать на помощь двух основных хавбеков команды Коада (дисквалификация) и Маджека (участие в КАН-2017), а также арендованного у Вердера центрбека Дианье (дисквалификация). В то же время в лазарете гостей находятся два ключевых защитника — центрбек Губочан и опытнейший фулбек Эвра.

У хозяев, наверняка, будет преимущество в свежести игроков, но недавние кадровые усиления и более высокий уровень индивидуального мастерства подопечных Руди Гарсия безусловно делают их явными фаворитами сегодняшнего матча.

Статистика отчетного матча (в Лиге 1): +28=6-16, 82-60

Ориентировочные составы

Метц: Дидильон — Баллью, Милан, Фалетт, Синьорино — И. Сарр, Филиппс, Дукуре, Нгуетт — Эрдинч, Дьябате

Марсель: Й. Пеле — Сакаи, Фанни, Роланду, Дория — М. Лопес, Венкер, Сансон — Товен, Б. Гомис, Пайе

Не сыграют: Молле, Удол, Коад, Дианье, Манджек — Диаби, Губочан, Эвра, Л. Диарра, Нджие

Под вопросом: Жуффре, Тилль — Бедимо

Интересные факты

- Марсель выиграл 8 из своих последних 10 матчей против Метца во всех турнирах.

- Метц забивает минимум 2 гола в своих последних 3 домашних поединках в Лиге 1.

- Марсель проиграл только 1 из своих последних 4 гостевых матчей в Лиге 1.

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