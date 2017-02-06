Форвард Генгама Яннис Салибур продолжит карьеру во Франции.
Салибур ожидал подтверждения его трансфера в Халл и из-за этого перестал тренироваться вместе с командой.
Тем не менее, трансфер не состоялся.
Была информация, что Генгам будет жаловаться на игрока, но Яннис решил вернуться в команду по собственному желанию.
Руководство Генгама подтвердило нежелание жаловаться на игрока, которого могло продать в Халл за рекордные для клуба 10 млн. евро.
Салибур в текущем чемпионате забил 5 голов в 21-м матче.