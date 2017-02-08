Франция

Домашний поединок французской Лиги 1 против Лилля (2:1) стал для защитника ПСЖ Максвелла юбилейный.

Стоит отметить, что в отчетной встрече 35-летний фулбек парижан появился в старте и провел на поле все 90 минут.

К парижскому клубу Максвелл присоединился в январе 2012 года, перебравшись из испанской Барселоны.

В составе ПСЖ бразилец уже завоевал 13 трофеев, триумфовав в Лиге 1 (4 раза), Кубке (2 раза) и Суперкубке Франции (4 раза), а также Кубке французской лиги (3 раза).

В текущем сезоне Максвелл отыграл за команду Унаи Эмери во всех турнирах 18 матчей, отметившись 3 ассистами.