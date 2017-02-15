Франция

Несмотря на интерес нескольких клубов, полузащитник ПСЖ Марко Верратти не горит желанием расставаться со своей нынешней командой.

Вчера агент Марко Верратти Донато Ди Кампли заявил о том, что в случае очередного провала ПСЖ на евроарене, его клиент вынужден будет добывать трофей Лиги Чемпионов в другом месте и с другой командой.

Напомним, что в этот же день парижане в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов не оставили шансов испанской Барселоне, переиграв подопечных Луиса Энрике со счетом 4:0.

Издание Mediaset Premium сообщает, что Верратти по душе интерес со стороны других коллективов, однако менять место работы он пока не намерен.

"Я рад, что привлекаю интерес со стороны больших клубов, однако сейчас ничего не хочу менять. Я являюсь частью большого проекта, и мы хотим стать одним из трех крупнейших клубов в Европе", — поведал Марко.

Также Верратти коснулся темы и вчерашнего поединка его команды против Барселоны.

"Наш тренер (Унаи Эмери, прим.) хорошо знаком с возможностями Барселоны. Он заслуживает похвалу за тот спектакль, который мы подарили нашим болельщикам. Все прошло именно так, как мы и планировали", — резюмировал Верратти.