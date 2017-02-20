Франция

Арбитр Тони Шапрон рассказал, почему удалил нападающего Ниццы Марио Балотелли.

В 26-м туре Лиги 1 Ницца минимально обыграла Лорьян – 1:0. При этом Орлята около 25 минут играли в меньшинстве из-за удаления нападающего Марио Балотелли.

Красная карточка Марио показалась весьма странной, ведь он заработал ее после обыкновенной борьбы за мяч с Зарго Туре.

"Балотелли оскорбил меня на английском. Не буду вдаваться в детали, но там были распространенные слова", — заявил арбитр матча Тони Шапрон.

Это удаление стало для Марио уже третьим в Лиге 1, хотя впоследствии одно было отменено.

Сейчас Ницца занимает 3-е место, уступая ПСЖ по дополнительным показателям и отставая от Монако на 3 пункта.