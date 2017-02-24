Марио Балотелли был дисквалифицирован на два матча за оскорбление судьи.
Марио Балотелли, Reuters
24 февраля 2017, 01:27
На прошлой неделе нападающий Ниццы Марио Балотелли был удален с поля за оскорбление судьи в матче против Лорьяна, получив свою 3-ю красную карточку в текущем сезоне.
В четверг стало известно о том, что Балотелли был дисквалифицирован на два матча, один из которых условно.
Комментируя ситуацию, агент игрока Мино Райола заявил: "У меня есть решение, я отрежу ему язык. Ему не нужен язык, чтобы играть в футбол, так что мы его отрежем. Если говорить серьезно, то он знает, что допустил большую ошибку, и у него нет отговорок".