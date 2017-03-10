Франция

Полузащитник Димитри Пайе рассказал о своем трансфере в Марсель.

Хавбек Олимпика Димитри Пайе заявил, что ему не нравилась игровая схема Вест Хэма.

"В Вест Хэме оборонительная схема, мне это не нравилось. Мне было скучно. Я общался с тренером Марселя Руди Гарсией, его футбольную философию я хорошо знаю. Решение о переходе принял быстро, и если бы я ждал еще полгода, то попросту потерял бы время", — цитирует Пайе L'Equipe.

"Помню, мы выиграли Халл 1:0 и наш противник четырежды попадал в штангу. В раздевалке все были очень рады, но лучшим игроком матча была именно штанга. Кроме того, семья была еще одним фактором, который повлиял на мой выбор", — добавил хавбек Марселя.

29-летний Пайе со скандалом покинул Вест Хэм и вернулся в Марсель, который заплатил за него 25 млн фунтов. Именно из Олимпика Димитри полтора сезона назад перешел в стан Молотобойцев.