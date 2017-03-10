Уступая по ходу матча со счетом 0:2, подопечным Люсьена Фавра удалось дважды отличиться в заключительные 20 минут игры против Кана.

Ницца — Кан 2:2
Голы: Балотелли, 71, Донис, 77 — Сантини, 36, Карамо, 50

Ницца: Кардиналь — Суке, Байс, Данте, Энрике — Сери, Сиприен (Ле Бихан, 57), Вальтер — Эссерик, Балотелли, Марсель (Донис, 63)

Кан: Веркутр — Жилбер, Да Силва, Яхия, Бен Юссеф, Бесса — Роделен, Адеоти, Фере — Карамо (Леборнь, 72), Сантини

Предупреждения: Суке, Донис — Бен Юссеф