Франция

Ницца ушла от поражения в матче против Кана

В матче 29-го тура Лиги 1 Кану не удалось удержать преимущество в два мяча на выезде против Ниццы (2:2).

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Уступая по ходу матча со счетом 0:2, подопечным Люсьена Фавра удалось дважды отличиться в заключительные 20 минут игры против Кана. Ницца — Кан 2:2

Голы: Балотелли, 71, Донис, 77 — Сантини, 36, Карамо, 50 Ницца: Кардиналь — Суке, Байс, Данте, Энрике — Сери, Сиприен (Ле Бихан, 57), Вальтер — Эссерик, Балотелли, Марсель (Донис, 63) Кан: Веркутр — Жилбер, Да Силва, Яхия, Бен Юссеф, Бесса — Роделен, Адеоти, Фере — Карамо (Леборнь, 72), Сантини Предупреждения: Суке, Донис — Бен Юссеф