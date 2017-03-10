В матче 29-го тура Лиги 1 Кану не удалось удержать преимущество в два мяча на выезде против Ниццы (2:2).
ogcnice.com
10 марта 2017, 21:57
Уступая по ходу матча со счетом 0:2, подопечным Люсьена Фавра удалось дважды отличиться в заключительные 20 минут игры против Кана.
Ницца — Кан 2:2
Голы: Балотелли, 71, Донис, 77 — Сантини, 36, Карамо, 50
Ницца: Кардиналь — Суке, Байс, Данте, Энрике — Сери, Сиприен (Ле Бихан, 57), Вальтер — Эссерик, Балотелли, Марсель (Донис, 63)
Кан: Веркутр — Жилбер, Да Силва, Яхия, Бен Юссеф, Бесса — Роделен, Адеоти, Фере — Карамо (Леборнь, 72), Сантини
Предупреждения: Суке, Донис — Бен Юссеф