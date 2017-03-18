Франция

В субботу состоялись пять матчей 30-го тура французской Лиги 1.

Нант и Ницца обменялись голами в первом тайме и не выявили победителя, Анже и Бордо с разгромным счетом переиграли Генгам и Монпелье соответственно, Лорьян, уступая после первого тайма в два мяча, обыграл на выезде Нанси, а Тулуза и Ренн голов не забили.

Нант — Ницца 1:1

Голы: Сала, 22 — Сери, 28

Нант: Дюпе — Дюбуа, Джиджи, Диего, Лима — Жилле, Ронжье — Илоки (Качаниклич, 61), Томассон (Харит, 80), Накулма — Сала (Стемпиньский, 90+1)

Ницца: Кардиналь — Суке, Данте, Ле Маршан, Энрике — Оббади (Козиелло, 90+4), Сери — Рикарду, Бельханда, Эссерик — Балотелли (Ле Бихан, 84)

Предупреждения: Лима, Диего, Накулма — Эссерик



Анже - Генгам 3:0

Голы: Ж. Бамба, 63, Мангани, 69, Дедьу, 83

Анже: Мишель — А. Бамба, Траоре, Тома, Манко — Н'Дойе, Сантамария, Мангани — Ж. Бамба (Бериго, 73), Экамби (Пепе, 84), Капелль (Дедьу, 57)

Генгам: Йонссон — Икоко, Кербра (Жиресс, 75), Сорбон, Маркал — До, Дидо (Де Паув, 68) — Бла (Диалло, 68), Салибур, Коко — Бриан

Предупреждения: Н'Дойе, Ж. Бамба — Дидо



Бордо — Монпелье 5:1

Голы: Ролан, 25, 76, Санкаре, 29, Вада, 32 (пенальти), Малком, 90+1 — Будебуз, 47 (пенальти)

Бордо: Каррассо — Сабали, Левчук, Паллуа, Контенто — Вада (Плашил, 69), Тулалан, Санкаре — Малком, Ролан (Менез, 80), Камано (Унас, 72)

Монпелье: Пионнье — Мукиэле, Илтон, Конгре, Деплан (Мбенза, 61) — Шкири, Сессеньон — Иконе (Долли, 61), Будебуз, Руссийон (Камара, 73) — Мунье

Удаление: Конгре, 82



Нанси — Лорьян 2:3

Голы: Мауасса, 28, Диа, 42 (пенальти) — Муканджо, 66, Лотоа, 86, Мвуэмба, 90+3

Нанси: Черник — Куффо (Маркетти, 86), Дианье, Алмада, Муратори — Сету, Бенассе, Гидилей — Диа (Бусин, 71), Хаджи, Мауасса (Кулибали, 51)

Лорьян: Лекомт — Морейра, Сиани (Кабо, 53), Лотоа, Ле Гофф — Вакасо (Беллугу, 46), Мвуэмба — Муканджо, Марво, Филиппото (Альядьер, 67) — Уорис

Предупреждения: Гидилей — Вакасо, Лотоа

Тулуза — Ренн 0:0

Тулуза: Гойкоэчеа — Адоу, Диоп, Жульен, Мубандже — Блин, Пи (Сомалиа, 67) — Корентен, Трехо (Бодигер, 70), Брэйтуэйт — Делор (Силла, 75)

Ренн: Костиль — Данзе, Гнаньон, Бенсебаини, Баал (Мексер, 12) — Амальфитано (Сио, 71), Прцич, Андре, Ндомбе — Гуркюфф, Саид (Диахаби, 87)

Предупреждения: Блин, Силла — Бенсебаини, Сио

Удаление: Блин, 62