Франция

Монако завершил приобретение форварда миланского Интера Стевана Йоветича.

Нападающий Стеван Йоветич перешел в Монако из миланского Интера.

Как сообщил официальный сайт "монегасков", 27-летний черногорец подписал с новым клубом четырехлетний контракт. По информации Sky Sport, сумма трансфера составила 11 миллионов евро.

"Я очень рад перейти сюда. Монако — большой клуб, который в прошлом сезоне играл в полуфинале Лиги чемпионов и выиграл чемпионат Франции. В этой команде отличные игроки. Вот почему я выбрал Монако", — заявил Йоветич.

Изначально Йоветич присоединился к Интеру летом 2015 года из Манчестер Сити на правах аренды, а в июле 2016 года "нерадзурри" выкупили его контракт.

Вторую половину прошлого сезона он провел на правах аренды за Севилью, где забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи в 21 матче Ла Лиги.