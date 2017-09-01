Нападающий Килиан Мбаппе прокомментировал свой переход в ПСЖ.
Килиан Мбаппе
01 сентября 2017, 08:56
18-летний форвард сборной Франции Килиан Мбаппе в последний день работы трансферного окна стал игроком ПСЖ.
Напомним, что в начале лета главным претендентом на форварда был мадридский Реал, но все же "бланкос" были не столь настойчивы.
"Предпочел ПСЖ мадридскому Реалу, потому что здесь у меня будет достаточно игровой практики. Это был определяющий фактор", – приводит слова Мбаппе Sky Sports.
Отметим, что в стане вице-чемпионов Франции Мбаппе будет конкурировать за место в основе с Неймаром, Кавани, Ди Марией, Дракслером и Лукасом Моурой.