Франция

Нападающий Килиан Мбаппе прокомментировал свой переход в ПСЖ.

18-летний форвард сборной Франции Килиан Мбаппе в последний день работы трансферного окна стал игроком ПСЖ.

Напомним, что в начале лета главным претендентом на форварда был мадридский Реал, но все же "бланкос" были не столь настойчивы.

"Предпочел ПСЖ мадридскому Реалу, потому что здесь у меня будет достаточно игровой практики. Это был определяющий фактор", – приводит слова Мбаппе Sky Sports.

Отметим, что в стане вице-чемпионов Франции Мбаппе будет конкурировать за место в основе с Неймаром, Кавани, Ди Марией, Дракслером и Лукасом Моурой.