Франция

Пари Сен-Жермен завершил подписание форварда Килиана Мбаппе из Монако на правах аренды с опцией выкупа.

Форвард Монако Килиан Мбаппе присоединился к Пари Сен-Жермен на правах аренды до конца сезона.

При этом у парижан есть опция выкупа игрока, которая, по информации L'Equipe, составляет 145 миллионов евро плюс 35 миллионов евро в качестве бонусов. Эта опция станет обязательством в том случае, если по итогам сезона ПСЖ удастся сохранить прописку в Лиге 1.

В прошлом сезоне Мбаппе провел за Монако 43 матча во всех турнирах, в которых забил 26 голов и отдал восемь результативных передач.